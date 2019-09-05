Росстат впервые за два года зафиксировал месячное снижение цен в России

По итогам августа 2019 года потребительские цены в России снизились на 0,2%, если сравнивать их с июлем. Последний раз месячная дефляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.

В годовом выражении — к августу прошлого года — инфляция замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле, сообщает Росстат.

В целом за август цены на продовольственные товары снизились на 0,9%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,2%.

Больше всего упали цены на помидоры — 24,9%, картофель — на 22,4%, морковь — на 22,2%, репчатый лук — на 20,7%, свеклу — на 16,7%, виноград — на 16%, огурцы — на 12,1%.

Напомним, что этим летом дефляция наблюдалась дважды.