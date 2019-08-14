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Росстат второй раз сообщил о дефляции в России

17:08, 14.08.2019
Росстат второй раз сообщил о дефляции в России
Фото: pxhere.com

За 6—12 августа потребительские цены в России снизились на 0,1%. Таким образом, недельная дефляция в России наблюдается уже второй раз за год.

Так, цены снизились на сахар-песок (1%), водку и конфеты шоколадные (0,2%).

С начала года инфляция в РФ составила 2,6%, сообщает Росстат.

Напомним, что с 23 по 29 июля Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ на 0,1%. Последний раз недельная дефляция в России наблюдалась в начале сентября 2017 года.

Справка

Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги. Является процессом, противоположным инфляции.

ЭкономикаОбщество
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