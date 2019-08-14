Росстат второй раз сообщил о дефляции в России

За 6—12 августа потребительские цены в России снизились на 0,1%. Таким образом, недельная дефляция в России наблюдается уже второй раз за год.

Так, цены снизились на сахар-песок (1%), водку и конфеты шоколадные (0,2%).

С начала года инфляция в РФ составила 2,6%, сообщает Росстат.

Напомним, что с 23 по 29 июля Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ на 0,1%. Последний раз недельная дефляция в России наблюдалась в начале сентября 2017 года.