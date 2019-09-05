Станислав Черчесов: «Завтра игра за шесть очков, не каждый день в соперниках Шотландия»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча отборочного раунда Евро-2020 против Шотландии.

«Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будет делать результат.



Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день в соперниках Шотландия. Как бы игра ни складывалась, останется еще пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», — приводит слова Черчесова Sport24.

Встреча отборочного раунда Евро-2020 пройдет в пятницу, в 21.45 по московскому времени.