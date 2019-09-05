Сбербанк и «Макдоналдс» откроют совместные точки обслуживания

«Макдоналдс» и Сбербанк до конца года объединят банк и ресторан быстрого питания общей зоной ожидания, соглашение о предоставлении новых инновационных возможностей для удобства клиентов было подписано на Восточном экономическом форуме.

Для реализации проекта рассматривается несколько площадок в регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Стороны также намерены развивать сотрудничество в сферах проектного финансирования, изучения потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы.

Сотрудничество в исследованиях потребрынка будет направлено на оценку потребительского спроса на питание вне дома. Создание цифровой экосистемы открывает возможности для онлайн-заказов, а также позволяет определить оптимальные места для открытия новых торговых точек, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани до конца года запустят образовательный IT-проект Сбербанка «Школа 21».