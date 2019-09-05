Концерт в честь дня выборов в Казани завершится салютом

8 сентября, в единый день голосования, праздничный концерт у «Казань Арены» завершится салютом. Он будет дан в 22.00.

Сам концерт начнется в 14.00. На празднике выступят и российские, и татарстанские исполнители.

Кроме того, у стадиона «Казань Арена» откроется культурная программа. Жители Казани смогут посетить импровизированный «Литературный дворик», на котором будут организованы мастер-классы, ролевые чтения, будет работать мобильный библиотечный комплекс, передает пресс-служба исполкома города.

Также пройдут соревнования и показательные выступления по экстремальным видам спорта. Отмечается, что будет работать зона киберспорта.

Все проголосовавшие смогут бесплатно проехать на общественном транспорте в этот день. Для этого на избирательном участке им нужно будет получить бумажный браслет «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!».

Ранее сообщалось, что в день выборов продлится работа нескольких маршрутов общественного транспорта.