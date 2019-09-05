ГИБДД Казани нашла водителя автобуса, который чуть не въехал во встречный КАМАЗ
Сотрудники ГИБДД Казани разыскали водителя автобуса №62, который ранее в районе поселка Осиново выехал на встречную полосу для обгона и чуть не столкнулся с КАМАЗом. Видео об этом появилось в соцсетях.
Водителем автобуса оказался уроженец Узбекистана 1989 года рождения. Он пояснил, что нарушил ПДД, потому что торопился, и полностью признал свою вину.
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Водитель автобуса 62 маршрута грубо нарушивший правила дорожного движения был установлен и наказан ???? Сотрудникам Полка ДПС г. Казани и муниципальной службе Полка ДПС г. Казани стало известно, что в социальных сетях появилось видео, на котором неустановленный водитель передвигался в районе посёлка Осиново города Казани , управляя автобусом, при этом грубо нарушая ПДД РФ- выехал на встречную полосу для обгона и чуть не столкнулся со встречным грузовым автомобилем. В ходе розыскных мероприятий водитель автобуса был установлен. Им оказался молодой человек 1989 года рождения, уроженец Узбекистана. Опрошенный водитель пояснил, что действительно управлял автобусом 62 маршрута и факт выезда на встречную полосу не отрицал. В своём объяснении водитель указал, что торопился и полностью признал свою вину. На основании собранных фактов, в отношении 30летнего водителя был составлен административный протокол по ст. 12.15.ч.4. « Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.» Уважаемые водители! Убедительно просим соблюдать правила дорожного движения, обращать внимания на знаки, учитывайте разметку на проезжей части, в особенности на опасных участках ! Напоминаем, что ДТП случившиеся на встречной полосе — один из самых разрушительных видов аварий. А обгон, по праву, считается самым опасным видом манёвра. Безрассудное поведение на дороге может стоить жизни многим! #kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань
В отношении 30-летнего водителя был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Напомним, видео рискованного обгона с выездом на встречную полосу, который совершил казанский автобус, было опубликовано в соцсетях.
Ранее ГИБДД нашла водителя, что прокатил девушку, которая высунулась из окна, по Кремлевской дамбе. Это не первый случай, когда ведомство находит нарушителей через социальные сети.
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