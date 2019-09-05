ГИБДД Казани нашла водителя автобуса, который чуть не въехал во встречный КАМАЗ

Сотрудники ГИБДД Казани разыскали водителя автобуса №62, который ранее в районе поселка Осиново выехал на встречную полосу для обгона и чуть не столкнулся с КАМАЗом. Видео об этом появилось в соцсетях.

Водителем автобуса оказался уроженец Узбекистана 1989 года рождения. Он пояснил, что нарушил ПДД, потому что торопился, и полностью признал свою вину.

В отношении 30-летнего водителя был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Напомним, видео рискованного обгона с выездом на встречную полосу, который совершил казанский автобус, было опубликовано в соцсетях.



Ранее ГИБДД нашла водителя, что прокатил девушку, которая высунулась из окна, по Кремлевской дамбе. Это не первый случай, когда ведомство находит нарушителей через социальные сети.