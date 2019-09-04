В соцсетях появилось видео, как казанский автобус едва не врезался в КАМАЗ на встречке

Фото: скриншот

В социальных сетях появилось видеозапись рискованного обгона с выездом на встречную полосу, который совершил казанский автобус.

На записи видно, как автобуса едет по встречной полосе на высокой скорости, обгоняя попутно идущий транспорт. Через несколько секунд по этой полосе проезжает КАМАЗ — таким образом, автобусу и грузовику едва удалось разойтись на одной полосе движения.

Судя по дате на видео, инцидент произошел накануне вечером. В соцсетях также сообщают, что место действия — дорога рядом с поселком Осиново в Казани, а номер маршрута — 62. На видеозаписи трудно разглядеть, были ли в момент обгона пассажиры в автобусе.



Напомним, в августе в Казани автобус врезался в Cheri на перекрестке Ибрагимова и Волгоградской.

