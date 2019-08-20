ГИБДД Казани через соцсети нашла водителя, который прокатил высунувшуюся из окна девушку

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ГИБДД Казани разыскало водителя автомобиля, который прокатил высунувшуюся из окна девушку по Кремлевской дамбе. На водителя составили протоколы за перевозку людей вне кабины авто и опасное вождение.

Ролик с поездкой девушки ГИБДД обнаружила в соцсетях еще 26 июля. На видео автомобиль ВАЗ 2114 белого цвета передвигался по Кремлевской дамбе со стороны улицы Сибгата Хакима в направлении улицы Набережная. Во время движения автомобиля на окне передней пассажирской двери находилась девушка.

В ходе разыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля ВАЗ 2114, сообщает ГИБДД Казани в своем «Инстаграме». Им оказался молодой человек 1998 года рождения, который не отрицал, что именно его автомобиль 26 июля передвигался по дамбе вместе с девушкой-пассажиром.

Напомним, это не первый случай, когда ГИБДД Казани штрафует водителей за подобные нарушения после обнаружения роликов в соцсетях. На минувшей неделе ГИБДД Казани по схожему сценарию оштрафовала прокатившегося на крыше автомобиля мужчину.

