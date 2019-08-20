ГИБДД Казани через соцсети нашла водителя, который прокатил высунувшуюся из окна девушку
ГИБДД Казани разыскало водителя автомобиля, который прокатил высунувшуюся из окна девушку по Кремлевской дамбе. На водителя составили протоколы за перевозку людей вне кабины авто и опасное вождение.
Ролик с поездкой девушки ГИБДД обнаружила в соцсетях еще 26 июля. На видео автомобиль ВАЗ 2114 белого цвета передвигался по Кремлевской дамбе со стороны улицы Сибгата Хакима в направлении улицы Набережная. Во время движения автомобиля на окне передней пассажирской двери находилась девушка.
В ходе разыскных мероприятий был установлен водитель автомобиля ВАЗ 2114, сообщает ГИБДД Казани в своем «Инстаграме». Им оказался молодой человек 1998 года рождения, который не отрицал, что именно его автомобиль 26 июля передвигался по дамбе вместе с девушкой-пассажиром.
Напомним, это не первый случай, когда ГИБДД Казани штрафует водителей за подобные нарушения после обнаружения роликов в соцсетях. На минувшей неделе ГИБДД Казани по схожему сценарию оштрафовала прокатившегося на крыше автомобиля мужчину.
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