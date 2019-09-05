Осенью может состояться первый в истории выход двух женщин в космос

Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью. Американский астронавт Джессика Меир, которая отправляется на МКС в конце сентября, не исключила, что такое открытие она совершит вместе с соотечественницей Кристиной Кук.

Девушка рассказала, что все космонавты готовы к внекорабельной деятельности, составляется расписание выходов. Она допустила, что ей предстоит выйти в космос с Кристиной Кук, передает «РИА Новости».

По данным НАСА, пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» намечается на 25 сентября в 16.57 по московскому времени, стыковка корабля с МКС — в 22.57 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая. Первый в истории выход в космос двух женщин уже планировался в конце марта с участием двух американок Энн Макклейн и Кристины Кук. Но полет не состоялся, потому что для Макклейн не нашлось готового скафандра.

Ранее головной институт «Роскосмоса» подтвердил техническую реализуемость проекта компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос по суборбитальной траектории.

