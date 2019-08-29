В «Роскосмосе» подтвердили реализацию проекта по запуску туристов в космос

Головной институт «Роскосмоса» подтвердил техническую реализуемость проекта компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос по суборбитальной траектории.

«В ЦНИИмаш проведен поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения. Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании «КосмоКурс», сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей», — цитирует «РИА Новости» сообщение компании «КосмоКурс».

Сообщалось, что «КосмоКурс» направил в ЦНИИмаш пояснительную записку, где были отражены вопросы технической реализуемости проекта и вопросы обеспечения безопасности.

Напомним, «Роскосмос» предложит летать туристам в космос по упрощенной программе, не посещая Международную космическую станцию. Как сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, речь идет о суточном полете вокруг Земли на кораблях «Союз».

