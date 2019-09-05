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Жительница Удмуртии подала иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя»

12:59, 05.09.2019
Жительница Удмуртии подала иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Жительница удмуртского Ижевска Вероника Пантюхина подала в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ПАО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны).

Заявление было подано вчера. Требования составляют 810,3 тыс. рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя» подала компания из Санкт-Петербурга — ООО «А Плюс Девелопмент» (сумма исковых требований составила 6,7 млн рублей). Компания вступила в общее дело о банкротстве «Камгэсэнергостроя», однако суд в конце августа прекратил производство.

Экономика УдмуртияТатарстан
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