Жительница Удмуртии подала иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя»
Жительница удмуртского Ижевска Вероника Пантюхина подала в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ПАО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны).
Заявление было подано вчера. Требования составляют 810,3 тыс. рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя» подала компания из Санкт-Петербурга — ООО «А Плюс Девелопмент» (сумма исковых требований составила 6,7 млн рублей). Компания вступила в общее дело о банкротстве «Камгэсэнергостроя», однако суд в конце августа прекратил производство.Экономика УдмуртияТатарстан
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