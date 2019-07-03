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Компания из Санкт-Петербурга подала иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя»

09:37, 03.07.2019
Компания из Санкт-Петербурга подала иск о банкротстве «Камгэсэнергостроя»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

ООО «А Плюс Девелопмент» (Санкт-Петербург) подало в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ПАО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны).

Заявление зарегистрировано вчера и пока не принято к производству. Сумма исковых требования составила 6,7 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

    Напомним, в январе Арбитражный суд РТ принял решение прекратить производство по делу о признании «Камгэсэнергостроя» банкротом. Тогда заявление подал ТПФ «ЦентрОкон».

    В мае о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «Камгэсэнергостроя» заявил банк «Открытие», однако на данный момент он не подан.

    Экономика Татарстан
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