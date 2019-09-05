В Казани маршрут трамвая №5 продлят на две остановки

В Казани маршрут трамвая №5 будет продлен на две остановки. Теперь он будет следовать до улицы Мидхата Булатова.

Это связано с тем, что приближаются к завершению работы по строительству трамвайной линии по ул. Баки Урманче от ул. Оренбургский проезд до ул. Мидхада Булатова. Когда откроют две новые остановки — не уточняется.

В дальнейшем маршрут планируется закольцевать через микрорайон «Солнечный город» до ул. Авангардной и далее через улицы В. Кулагина, Техническая, Г. Тукая в направлении центральной части города, сообщили в Комитете по транспорту города.

Напомним, в Казани изменилась схема маршрутов №23 и №56. Изменения связаны с ограничением движения по Фермскому шоссе на год.