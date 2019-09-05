Закон о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца 2019

Закон о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца этого года, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

Она заметила, что введение такого закона поддерживают 70% россиян, члены Госдумы и Совета Федерации. Скворцова аргументирует ввод данной меры тем, что период формирования органов, систем, гормонального фона заканчивается в начале 20-летнего возраста. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — пояснила чиновница.

Ранее Минздрав выступил с инициативой запретить продавать лицам младше 21 года алкоголь крепостью выше 16,5%. Проект закона поддержали многие ведомства, кроме Минфина.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести запрет на продажу алкоголя на сабантуях на территории региона. Он предложил ограничить продажу розничной торговли алкоголя по аналогии с запретом в такие праздники, как Последний звонок, День молодежи и День знаний.

