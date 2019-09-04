Врач рассказал, как определять заболевания по походке

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, как определить некоторые заболевания человека по его походке.

Например, так называемая перемежающаяся хромота, когда человек от боли в ногах прихрамывает и периодически останавливается для отдыха, указывает на атеросклероз. Если вовремя не начать лечение, то данное заболевание может привести к ампутации, объяснил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Шаркающая походка у человека говорит о проблемах с центральной нервной системой и позвоночником. Мелкие шаги могут сигнализировать о проблемах в коленях или бедрах, а иногда это является признаком болезни Паркинсона.

Подволакивание одной ноги может говорить об инсульте, а ходьба на полусогнутых ногах — остеоартрите.

Напомним, ранее медики рассказали о ранних признаках диабета.