В России ежегодно будут исследовать уровень доверия президенту и местным властям

Администрация президента РФ ежегодно будет исследовать уровень доверия населения президенту и местным властям. Соответствующие поправки приняты в Федеральный план статистических работ.

Данные исследования будут предоставляться Кремлем 15 апреля каждый год, отмечается в документах на официальном сайте Кабмина.

В план включены 15 оценок показателей для оценки эффективности властей. Среди них, например, уровень бедности, показатель реальной среднемесячной зарплаты, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество образования, доля городов с благоприятной городской средой.

«Сбор статистических данных по установленным показателям позволит получить достоверную оценку эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации», — отмечается в обращении Кабмина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Татарстана подписал постановление о продлении программы добровольного переселения соотечественников в РТ на 2022 год.

