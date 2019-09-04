Власти Татарстана продлили программу добровольного переселения соотечественников

Премьер-министр РТ подписал постановление о продлении программы добровольного переселения соотечественников в РТ на 2022 год.

На это дополнительно выделили 1,2 млн рублей, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ. В целом затраты на программу составят 10,3 млн рублей.

В 2020 планируется переселить в РТ 150 соотечественников — 50 участников программы и 100 членов их семей.

Напомним, что в апреле Песошин утвердил республиканскую программу добровольного переселения соотечественников в РТ на 2019—2021 годы. На нее хотели потратить 9,1 млн рублей и привлечь 450 соотечественников — 150 участников программы и 300 членов их семей.