Алина Загитова: «Не стремлюсь занять какое-то место, в этом сезоне буду кататься для зрителя»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Алина Загитова поделилась своими планами на выступления в предстоящем сезоне.

«Я поняла, что не надо стремиться занять какое-то место. Конечно, это очень важно, но главное — не зацикливаться на этом. Например, на чемпионат мира я ехала, просто чтобы выйти на лед и откатать свою программу.

И у меня все получилось, потому что я не концентрировалась лишь на том, чтобы занять какое-то место. В этом сезоне я буду кататься для зрителя, для себя. Точно так же, как и на чемпионате мира — просто хочу выйти на лед и показать то, что было наработано с тренером.

Я не думала о следующих Олимпийских играх. Так же, как я не думала и об Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Надо кататься в свое удовольствие. И конечно, важно, чтобы здоровье было в порядке.



Честно говоря, я не слышала о возможной смене правил. Сейчас я не думаю о дальнейшем, мы будем основываться на ныне существующих правилах. Я думаю, что это что-то новое, фигурное катание всегда шло вперед и развивалось. Быть может, это пойдет на пользу. Время покажет», — сказала Загитова.



Ранее стало известно, что Загитова не будет усложнять технический контент своих программ в новом сезоне.