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Соцсети: в Казани появился халяльный KFC

23:17, 04.09.2019
Соцсети: в Казани появился халяльный KFC
Фото: телеграм-канал «Мулла из-за угла»

Телеграм-канал «Мулла из-за угла» обратил сегодня внимание, что в Казани работает халяльный ресторан KFC. Заведение сети быстрого питания расположено возле ТЦ «Ягодная слобода» на улице Краснококшайская.

Как рассказали корреспонденту «Реального времени» ресторан открылся еще в декабре 2018 года.

Напомним, что об открытии в Казани халяльного KFC было известно еще в 2016 году. Тогда комитет по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ посетила делегация компании. В 2017 году ходили слухи, что он откроется на месте Sofra Kebab на Московском рынке.

БизнесУслуги Татарстан
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