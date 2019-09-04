Соцсети: в Казани появился халяльный KFC

Фото: телеграм-канал «Мулла из-за угла»

Телеграм-канал «Мулла из-за угла» обратил сегодня внимание, что в Казани работает халяльный ресторан KFC. Заведение сети быстрого питания расположено возле ТЦ «Ягодная слобода» на улице Краснококшайская.

Как рассказали корреспонденту «Реального времени» ресторан открылся еще в декабре 2018 года.

Напомним, что об открытии в Казани халяльного KFC было известно еще в 2016 году. Тогда комитет по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ посетила делегация компании. В 2017 году ходили слухи, что он откроется на месте Sofra Kebab на Московском рынке.