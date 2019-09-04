В Татарстане закупят оборудование на стадионы для их «эффективного использования» после ЧМ-2018

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» собирается купить за 111,3 млн рублей оборудование «в рамках реализации комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России».

Аукцион пройдет 10 сентября. Все запрашиваемое оборудование подрядчик должен поставить до 1 декабря. Деньги на его закупку выделили из бюджета Татарстана.

В список оборудования входят комплекты оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек, легкой атлетики и занятий воркаутом. Его поставят для тренировочной площадки на стадионе «Спортивная база «Динамо» в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района и тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы» в Казани. Для последнего также предусмотрено проведение сертификации футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетической инфраструктурой.

Ранее «Реальное время» вспоминало, как проходил чемпионат мира по футболу в 2018 году.