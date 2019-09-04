Верховный суд РТ наказал убийцу двух бабушек 24 годами колонии

Фото: «Реальное время»

К 24 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Верховный суд Татарстана 57-летнего Фоата Гильмиева из Мамадыша. Он признан виновным в убийстве двух пожилых женщин, разбое, поджоге и покушении на убийство.



Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, назначенный судом срок совпал с позицией гособвинения.

Судом установлено, что в декабре 2017-го Гильмиев предложил 73-летней знакомой подвезти ее на машине до Набережных Челнов для покупки слухового аппарата, а по дороге задушил и забрал собранные 28 тысяч рублей и мобильный телефон.

В том же месяце наведался к другой знакомой в деревне Новое Мочалкино — на следствии рассказывал, что хотел попросить в долг, но в случае отказа был готов к убийству. В итоге 82-летняя женщина получила восемь ударов топором, а ее дом был сожжен, чтобы скрыть следы.

Третью жертву осужденный, согласно приговору, забрал с остановки в июне 2018-го, когда проезжал мимо не вполне трезвым на своем авто. 67-летняя пассажирка получила 12 ножевых ранений, но врачи успели спасти ей жизнь. Добычей водителя-разбойника стали 250 рублей и паспорт пострадавшей жительницы Удмуртии.

После задержания по третьему эпизоду Гильмиев признался и в первом, указав примерное место на трассе, где бросил тело. Все это время покойная числилась пропавшей без вести.

Приговор еще не вступил в силу.