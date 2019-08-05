Верховный суд Татарстана рассмотрит дело обвиняемого в серии убийств бабушек

Фото: "Реальное время"

Завтра в Казани стартует судебный процесс по серии убийств бабушек в Мамадышском районе. В смерти двоих и покушении на жизнь третьей, а также разбоях и поджоге обвиняют 57-летнего безработного и ранее не судимого Фоата Гильмиева из Мамадыша. На следствии он полностью признал вину, однако позже стал отказываться от этих показаний, сообщил источник «Реального времени».



Ввиду тяжести преступлений, за которые светит вплоть до пожизненного заключения, дело рассмотрит Верховный суд РТ.

По версии следствия, в декабре 2017-го обвиняемый предложил бабушке подвезти на машине до Набережных Челнов для покупки слухового аппарата, а по дороге задушил и забрал собранные 28 тысяч рублей и мобильный телефон. Ко второй в том же месяце наведался в деревне Новое Мочалкино — на следствии рассказывал, что хотел попросить в долг, но в случае отказа был готов к убийству. В итоге пожилая женщина получила смертельные ранения топором, а ее дом предполагаемый убийца подпалил, чтобы скрыть следы.

Третью жертву обвиняемый, по версии Следкома, забрал с остановки в июне 2018-го, когда проезжал мимо не вполне трезвый на своем авто. Пассажирка получила несколько ножевых ранений, но врачи успели спасти ей жизнь. Добычей водителя-разбойника стали 250 рублей и паспорт женщины.

После задержания по третьему эпизоду Гильмиев признался и в первом, указав примерное место на трассе, где бросил тело. Все это время покойная числилась пропавшей без вести.

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