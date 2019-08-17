Медики рассказали о ранних признаках диабета

Британские медики рассказали о ряде симптомов, при появлении которых стоит немедленно обратиться к врачу.

Пройти обследование стоит при появлений таких нетипичных симптомов болезни, как частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением, пишет Medicalxpress.

Также тревожным сигналом могут стать сухость во рту, частое мочеиспускание и постоянная жажда, резкая потеря веса, повышенная утомляемость, обострение грибковых или гнойничковых заболеваний.

Врачи отмечают, что в 70% случаев диабет второго типа развивается бессимптомно.

Ранее онколог рассказал о семи симптомах развития рака.