Медики рассказали о ранних признаках диабета
Британские медики рассказали о ряде симптомов, при появлении которых стоит немедленно обратиться к врачу.
Пройти обследование стоит при появлений таких нетипичных симптомов болезни, как частые рвота или тошнота в совокупности с низким кровяным давлением, пишет Medicalxpress.
Также тревожным сигналом могут стать сухость во рту, частое мочеиспускание и постоянная жажда, резкая потеря веса, повышенная утомляемость, обострение грибковых или гнойничковых заболеваний.
Врачи отмечают, что в 70% случаев диабет второго типа развивается бессимптомно.
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