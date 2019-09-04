В сентябре школьники из 36 регионов России пройдут профориентацию по новой схеме

Школьники из 36 регионов России смогут пройти профориентацию по новой схеме в сентябре этого года. Это будет проходить в рамках проекта «Билет в будущее», который реализует «Ворлдскиллс России» при поддержке Минпросвещения РФ.

Проект состоит из трех этапов. На первом этапе участники тестирования проходят онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень осознанности и готовности учащегося к выбору, степень владения ключевыми гибкими навыками (память, внимание, пространственное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях.

На втором этапе школьникам предложат погрузиться в выбранную профессиональную среду. Ребята самостоятельно смогут попробовать свои силы в тех или иных компетенциях и пообщаться с наставниками. Вся информация о тестировании, прохождении мероприятия фиксируется в личных документах участника и формируется в цифровое портфолио.

На третьем этапе для школьников создаются рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями, передает «Российская газета».

Массовое тестирование платформы начнется в сентябре. В тестировании будут задействованы около миллиона ребят. В планах внедрить с 2024 года данный проект во все регионы и охватить всех учащихся 6—11-х классов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой продлить летние каникулы для школьников до 1 октября, чтобы помочь молодежи зарабатывать или съездить на отдых в сентябре.

