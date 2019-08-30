В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой продлить летние каникулы для школьников до 1 октября, чтобы помочь молодежи зарабатывать или ездить на отдых в сентябре. Свое обращение он направил к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», — цитируют РИА Новости письмо Власова.

Он предложил провести эксперимент на Дальнем Востоке: Хабаровском и Приморском краях.

Депутат отметил, что сейчас у учеников и студентов очень высокая нагрузка. Экзамены заканчиваются только к началу июля и фактически каникулы у обучающихся длятся только два месяца.

Кроме того, введение дополнительного месяца каникул может помочь работающим школьникам и студентам набраться практического опыта и закрепить полученные знания на работе.

Ранее Минобрнауки РТ опровергло информацию, распространяемую в соцсетях о том, что школьникам сократили осенние и зимние каникулы.

