Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые представил свой фильм о Татарстане в столице Финляндии Хельсинки.

По словам актера, съемочная группа за две недели объехала самые интересные места в Татарстане и засняла все на пленку. Вилле рассказал, что в республике его больше всего интересовала многокультурность и мирное сосуществование бок о бок разных религий, национальностей и языков.

Съемки фильма проходили с 23 июня по 3 июля этого года. Цикл передач состоит из 10 серий, которые уже можно посмотреть на новой финской медиаплатформе Kalastus TV, передает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Презентация прошла при поддержке посольства РФ, Торгово-экономического представительства Татарстана в Финляндии. Кроме того, Госкомитет по туризму республики презентовал приключенческий маршрут «По следам Вилле Хаапасало», который включает все те месте, которые посетил известный актер в Татарстане во время съемок: Казань, остров-град Свияжск, Камское Устье, Тетюши, Великий Болгар, Чистополь, завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах, Елабуга и Лаишево.

Гостям показа раздали карты с описанием маршрута и рекомендациями о том, какие места стоит посетить туристам из Финляндии, какие блюда попробовать и с кем нужно пообщаться, чтобы узнать больше о местности.

Ранее сообщалось, что в Казани начались съемки десятисерийного фильма о Татарстане, над которым работает Вилле Хаапасало. Подробнее — в материале «Реального времени».

