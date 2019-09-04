В Новороссийске поймали беглого банкира из Казани, обвиняемого в уводе 220 млн рублей

Фото: МВД РТ

В Казани за растрату 220 млн рублей будут судить беглого директора операционного офиса банка «Открытие» Олега Поляха. В июле его задержали в Новороссийске. Сегодня об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Информацию о поимке беглеца сотрудники МВД не сообщали. Он находился в розыске с сентября 2018 года.

По версии следствия, в период с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года Полях, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн рублей путем подмена настоящих пачек долларов и рублей муляжами с липовыми банкнотами.

После задержания беглец вину полностью признал, показав, что похищенные деньги он проиграл на бирже.

В ходе следствия под арест попали 4 млн рублей на банковском счете обвиняемого.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Ранее в суде стартовал процесс по делу сообщницы Поляха — кассира Степановой.

