В Челнах за первое полугодие появилось более полутора тысяч индивидуальных предпринимателей

За январь — июнь 2019 года в Набережных Челнах поставили на налоговый учет 731 юридическое лицо и 1 553 индивидуальных предпринимателя.

Из Единого государственного реестра были исключены 703 организации, не представляющие налоговую отчетность и не имеющие движения по расчетному счету более года.

На 1 июля в Челнах находятся 19 833 юридических лица, в том числе по основному месту нахождения — 16 453, 15 590 индивидуальных предпринимателей и более полумиллиона физических лиц, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Ранее стало известно, что оборот малых и средних предприятий в Набережных Челнах за первое полугодие 2019 года увеличился на 6,5% и составил 104,6 млрд рублей.