«Оренбург» арендовал защитника чешской «Спарты» Радаковича

Защитник чешской «Спарты» Урош Радакович на правах аренды перешел в «Оренбург», информирует официальный сайт оренбургской команды.

Игрок уже заявлен за клуб для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на закрытие трансферного окна в России.

Произошло это благодаря тому, что все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций. Такой сертификат был получен и клуб смог дозаявить футболиста.

Радакович являлся основным защитником «Спарты» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Чехии, где забил 1 гол и получил 3 желтые карточки.