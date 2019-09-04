Медведев стал первым русским теннисистом, пробившимся в полуфинал «Шлема» с 2010 года

Фото: AP Photo/Sarah Stier

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку и пробился в 1/2 финала турнира US Open. Таким образом, он стал первым теннисистом из России, пробившимся в полуфинал «Шлема» с 2010 года.

Встреча, закончившаяся со счетом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Медведева длилась 2 часа 33 минуты. По ходу матча россиянину пришлось принимать обезболивающие из-за сильного дискомфорта в области бедра.

В полуфинале турнира Медведев встретится с Григором Димитровым, обыгравшим Роджера Федерера.