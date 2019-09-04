Новости спорта

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Медведев стал первым русским теннисистом, пробившимся в полуфинал «Шлема» с 2010 года

08:31, 04.09.2019
Медведев стал первым русским теннисистом, пробившимся в полуфинал «Шлема» с 2010 года
Фото: AP Photo/Sarah Stier

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку и пробился в 1/2 финала турнира US Open. Таким образом, он стал первым теннисистом из России, пробившимся в полуфинал «Шлема» с 2010 года.

Встреча, закончившаяся со счетом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу Медведева длилась 2 часа 33 минуты. По ходу матча россиянину пришлось принимать обезболивающие из-за сильного дискомфорта в области бедра.

В полуфинале турнира Медведев встретится с Григором Димитровым, обыгравшим Роджера Федерера.

СпортОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров