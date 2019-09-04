Минприроды России назвало города с самым загрязненным воздухом

Минприроды России составило перечень городов с самым загрязненным воздухом. Перечень содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.».

В перечень вошли следующие города: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Для большей части городов проблема загрязненного воздуха актуальна уже не первый год: они фигурировали и в предыдущих списках Минприроды РФ. Впервые в список попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Республика Хакасия).

Всего в 22 городах списка, согласно докладу министерства, проживает 5,1 млн человек.

Напомним, в апреле Россия попала в десятку стран, где люди чаще всего умирают от заболеваний, вызванных грязным воздухом.

