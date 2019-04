Россия попала в топ-10 стран, где люди чаще всего умирают от заболеваний, вызванных грязным воздухом

В 2017 году 99 тысяч жителей России умерли от заболеваний, которые могли быть вызваны загрязнениями воздуха. Такие данные приводятся в докладе «State of Global Air», который опубликовала исследовательская организация Institute for Health Metrics and Evaluation и некоммерческая организация Health Effects Institute.

На первой строчке уже несколько лет подряд находятся Китай и Индия. Загрязнение воздуха стало пятым фактором риска, который влияет на продолжительность жизни.

Напомним, ранее датчики загрязнения атмосферного воздуха, установленные в Сибае общественниками, зафиксировали превышение ПДК диоксида серы в поселке Золото почти в 18 раз.