Lego назвал самые популярные наборы конструктора

Датский производитель игрушек Lego рассказал о росте продаж в первом полугодии 2019 года. При этом компания назвала наиболее популярные наборы конструкторов.

Основная доля продаж за 6 месяцев пришлась на наборы Lego City, Creator, Friends, Technic, Ninjago и Star Wars, передает ТАСС.

Объем продаж Lego за январь — июнь вырос на 4% до 14,8 млрд крон ($2,1 млрд). Однако операционная прибыль производителя конструктора за первое полугодие уменьшилась на 16%.

В компании объясняют снижение инвестициями на стратегических рынках. Открыть больше магазинов планируется в Индии и Китае.

В марте сообщалось, что Lego меняет модель продаж из-за новых предпочтений покупателей. Планировалось расширить сегмент онлайн-продаж и сократить число магазинов.