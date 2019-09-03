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Lego назвал самые популярные наборы конструктора

20:22, 03.09.2019
Lego назвал самые популярные наборы конструктора
Фото: lego.com

Датский производитель игрушек Lego рассказал о росте продаж в первом полугодии 2019 года. При этом компания назвала наиболее популярные наборы конструкторов.

Основная доля продаж за 6 месяцев пришлась на наборы Lego City, Creator, Friends, Technic, Ninjago и Star Wars, передает ТАСС.

Объем продаж Lego за январь — июнь вырос на 4% до 14,8 млрд крон ($2,1 млрд). Однако операционная прибыль производителя конструктора за первое полугодие уменьшилась на 16%.

В компании объясняют снижение инвестициями на стратегических рынках. Открыть больше магазинов планируется в Индии и Китае.

В марте сообщалось, что Lego меняет модель продаж из-за новых предпочтений покупателей. Планировалось расширить сегмент онлайн-продаж и сократить число магазинов.

БизнесЭкономикаФинансы
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