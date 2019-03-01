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Lego собирается менять модель продаж из-за новых предпочтений покупателей

11:53, 01.03.2019
Lego собирается менять модель продаж из-за новых предпочтений покупателей
Фото: ru.m.wikipedia.org

Датский производитель игровых конструкторов Lego готовится к изменениям своей модели продаж, учитывая переход ретейла в интернет, сообщает Bloomberg.

Компания намерена увеличить продажи онлайн, в то время как многие розничные магазины игрушек разорились из-за сокращения традиционной торговли и изменения поведения потребителей. Переход к онлайн-продажам говорит о том, что дети больше не будут «чувствовать игрушки и трясти коробки», как это бывает в обычных магазинах, отмечают в компании Lego. Учитывая это, компании нужно будет решить, чем заменить в онлайне столь важную в традиционных продажах составляющую.

ЭкономикаОбществоБизнес
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