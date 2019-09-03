Собственник «Ростов Арены» заблокировал доступ на стадион сотрудникам ФК «Ростов»

Собственник «Ростов Арены» компания «Спорт-Инжиниринг» заблокировал доступ на стадион сотрудникам футбольного клуба «Ростов», арендующего арену для проведения домашних матчей в российской премьер-лиге (РПЛ).

По сообщению клуба, «Ростов» не имеет проблем с задолженностями перед управляющей компанией, несмотря на заявление «Спорт-Инжиниринг» о долгах ростовчан по договору эксплуатации стадиона.

Из-за сложившейся ситуации, в клубе пока не знают, где состоится домашний матч против «Ахмата», который должен пройти в Ростове-на-Дону 15 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ростов» может переехать в Краснодар или Волгоград из-за проблем с собственником стадиона «Ростов Арена».