«Ростов» может переехать в Краснодар или Волгоград из-за собственника «Ростов Арены»

Футбольный клуб «Ростов» рассматривает варианты переноса своих домашних матчей в Краснодар или Волгоград из-за проблем с собственником «Ростов Арены».

По словам пресс-службы ростовчан, дирекция стадиона, построенного для проведения матчей чемпионата мира по футболу, предложила клубу расторгнуть ранее подписанное соглашение. Они объясняют это тем, что «Ростов» слишком часто просит устранить возникшие по вине собственника нарушения.

«Клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды. Мы хотим играть на «Ростов Арене». Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех.

Однако на данный момент договоренности со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», — приводит слова пресс-службы «Ростова» ТАСС.

Напомним, ранее футболист «Ростова» Александр Зуев на правах аренды перешел в казанский «Рубин».