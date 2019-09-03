Власти Татарстана хотят продлить резервирование земли под ВСМ Москва — Казань

Правительство Татарстана намерено продлить на три года резервирование 415 земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань на территории Казани и Зеленодольского района.

Изначально участки были зарезервированы до 2019 года. На данный момент проект постановления кабмина о продлении этого периода проходит антикоррупционную экспертизу.

Для владельцев этих участков введут ограничения на размещение жилых, производственных, культурно-бытовых зданий, а также проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.