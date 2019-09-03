Фестиваль «Свияжская уха» признан лучшим в России гастрономическим праздником

Гастрономический фестиваль «Свияжская уха» признан лучшим в России праздником для гастропутешествий в сентябре 2019 года.

Татарстанский фестиваль оказался на первом месте рейтинга самых лучших и популярных у российских туристов гастрономических и кулинарных фестивалей и праздников на открытом воздухе, по версии «ТурСтата». Мероприятие пройдет 8 сентября на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в 60 км от Казани в Республике Татарстан.

Второе место в рейтинге занимает Фестиваль Мичуринского яблока в Мичуринске, третье — «Вкусная Смоленщина» в Смоленске.

В программе «Свияжской ухи — 2019» — бесплатная дегустация ухи на площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок», рыбалка и конкурс рыбаков, костюмированное шествие, викторины, «рыбные» мастер-классы и конкурсы хороводные игры, танцы и детский праздник.

Ранее «Реальное время» публиковало афишу мероприятий, которые пройдут со 2 по 8 сентября. Гастрофестиваль «Свияжская уха» начнется в 8.00 на площадке «Ленивый торжок», сама дегустация ухи начнется в 14.30.