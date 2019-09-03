СМИ: объем официальных закупок госпредприятий продолжает снижаться

Объем официальных закупок государственных предприятий продолжает снижаться. Падает и активность борьбы за поставки — на один госзаказ претендует уже 1,3 поставщика. Годом ранее это число составляло 1,5.

Министерство финансов РФ по итогам мониторинга госзакупок констатировало рост их прозрачности: процент неконкурентных госзаказов снизился с 95% до 86% за год. Такими считаются договоры с единственным поставщиком, а также закупки «прочими способами», кроме «конкурентных» — аукционов и конкурсов. Однако «прочие» заказы не все являются неконкурентными, отмечает «Коммерсант».

Кроме того, снижающийся объем госзакупок может быть вызван лазейкой в законе, позволяющей скрывать от государства неконкурентные заказы у связанных с покупателем компаний.

В целом объем извещений госкомпаний о будущих закупках уменьшается уже третий год — в первом полугодии 2019 года он составил 6,4 трлн рублей. В 2017 году эта цифра составляла 9,3 трлн рублей и 7,5 трлн рублей в 2018-м.

Ранее сообщалось, что к ноябрю правительство РФ планирует внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках, которые сократят число способов таких закупок с 11 до трех.

