Правительство России планирует сократить способы госзакупок с 11 до трех

К ноябрю правительство РФ планирует внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках, которые сократят число способов таких закупок с 11 до трех.

Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. С его слов, в законе оставят конкурс, аукцион и запрос котировок. Остальные способы уберут, среди них запрос предложений, двухэтапный конкурс.

Сроки проведения закупок планируется сократить, а правила нормирования сделать едиными для всех уровней — федерального, регионального, муниципального, сообщает «Интерфакс». Кроме того, авторы поправок согласовали сокращение числа документов, которые приходится оформлять заказчикам.

Напомним, ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предполагает совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.

