Казань оказалась в числе авианаправлений, турпоток на которых возрос более чем в полтора раза

Спрос на авиабилеты в Казань нынешним летом по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза. Наряду со столицей Татарстана в полтора раза популярнее стали перелеты в Анапу, Симферополь, Волгоград и Сургут.

Почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на Геленджик, Махачкалу и Омск, приводит данные собственного исследования крупнейший поисковик авиабилетов в России Aviasales. Спрос на авиапутешествия в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Уфу и Челябинск вырос на 30—40%. А вот в Самару, Белгород, Пензу и Нальчик снизился на 10%.

Самыми популярными направлениями летом 2019 года стали Москва, Симферополь, Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды — на эти города пришлось 44% всех бронирований авиабилетов.

Аналитики сервиса подсчитали также, что доля России по результатам летних покупок авиабилетов за год увеличилась с 75% до 76%.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов.