Новости общества

22:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России модернизируют 60 аэропортов

21:53, 27.08.2019
В России модернизируют 60 аэропортов
Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах модернизировать 60 российских аэропортов.

«На эту шестилетку мы планируем привести в хорошее, нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал он во время осмотра нового саратовского аэропорта «Гагарин» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Путин прибыл в новый аэропорт Саратова «Гагарин».

Напомним, 18 августа в новом саратовском аэропорту «Гагарин» приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково. Он был выполнен на самолете Boeing 737-800 авиакомпанией «Победа».

В конце июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. Он расположен в 30 км от города и открылся для международных полетов 20 августа. Известно, что старый аэропорт будет со временем закрыт.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров