В Казани такси врезалось в столб из-за невнимательного водителя КАМАЗа

Накануне в Казани такси марки Volkswagen врезалось в столб на Кремлевской дамбе. Причиной ДТП стал двигавшийся рядом с такси грузовик КАМАЗ.

Грузовик двигался по дамбе в направлении улицы Батурина и перестроился в правый ряд, не убедившись в безопасности маневра. В результате он зацепил такси, которое в это время производило перевозку пассажира. Из-за маневра грузовика такси развернуло и выбросило на столб уличного освещения.

Такси въехало в столб не капотом, а задней частью. «Автомобиль-такси «обнял» столб на мосту», — говорится в сообщении казанского полка ДПС в «Инстаграме».

У пассажира в результате ДТП диагностировали ушиб грудной клетки, у водителя — сотрясение головного мозга.

