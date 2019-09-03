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В Казани такси врезалось в столб из-за невнимательного водителя КАМАЗа

08:56, 03.09.2019
В Казани такси врезалось в столб из-за невнимательного водителя КАМАЗа
Фото: instagram.com/gibdd_kzn_municipal

Накануне в Казани такси марки Volkswagen врезалось в столб на Кремлевской дамбе. Причиной ДТП стал двигавшийся рядом с такси грузовик КАМАЗ.

Грузовик двигался по дамбе в направлении улицы Батурина и перестроился в правый ряд, не убедившись в безопасности маневра. В результате он зацепил такси, которое в это время производило перевозку пассажира. Из-за маневра грузовика такси развернуло и выбросило на столб уличного освещения.

Такси въехало в столб не капотом, а задней частью. «Автомобиль-такси «обнял» столб на мосту», — говорится в сообщении казанского полка ДПС в «Инстаграме».

У пассажира в результате ДТП диагностировали ушиб грудной клетки, у водителя — сотрясение головного мозга.

Происшествия Татарстан
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