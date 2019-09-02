Новый этап конкурса «Лидеры России» начнется в октябре

В октябре стартует третий конкурс «Лидеры России». Организаторы конкурса проанонсировали изменения правил конкурса.

«Мы позднее расскажем о новых правилах. Могу сказать, что точно будут в этом году изменения. Думаю, что конкурс станет еще более интересным», — рассказал гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, сейчас эксперты и набсовет конкурса ведут подготовку к конкурсу, передает ТАСС.

«Мы планируем в октябре стартовать, до конца года провести заочные испытания и уже после Нового года — очные этапы», — сказал Комиссаров после завершения восхождения победителей конкурса прошлого года на Эльбрус.

Напомним, что последний раз в финал «Лидеров России» прошли пятеро представителей Татарстана. Из них победителями стали двое: начальник отдела больших данных «СтандартПроекта» Рустем Гумеров и главврач Республиканского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков.