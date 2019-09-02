«Нижнекамскнефтехим» принял участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума – одного из крупнейших международных отраслевых событий. Свои последние разработки в области нефтехимии презентовали чуть менее двух сотен ведущих компаний из 31 региона России и 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Активным постоянным участником мероприятия является ПАО «Нижнекамскнефтехим», представившее новые виды пластика и каучука.

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