«Нижнекамскнефтехим» принял участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

18:00, 02.09.2019 13
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В Казани состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума – одного из крупнейших международных отраслевых событий. Свои последние разработки в области нефтехимии презентовали чуть менее двух сотен ведущих компаний из 31 региона России и 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. Активным постоянным участником мероприятия является ПАО «Нижнекамскнефтехим», представившее новые виды пластика и каучука.

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