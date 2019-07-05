Главный по закупкам казанского «Электроприбора» приговорен к 5 годам

Фото: "Реальное время"/ на снимке - Максимов и Насыбуллин

Вахитовский суд Казани огласил приговор по делу об «откатном» конвейере на ОАО «Казанский завод «Электроприбор». Все пятеро признавших вину подсудимых получили условные сроки от 3 до 5 лет, передает из суда журналист «Реального времени».



По всем восьми эпизодам коммерческого подкупа на общую сумму 1,5 млн рублей виновным признан начальник отдела закупок завода Александр Максимов. Его приговорили к 5 годам условно с таким же испытательным сроком и лишением права исполнять управленческие функции в течении 3 лет.

Бывшие начальники бюро отдела Радик Насыбуллин и Сергей Боднар приговорены к условным срокам в 4 года. Боднар также оштрафован на 30 тысяч рублей.

Старший кладовщик предприятия Татьяна Дорохова получила 3,5 года условно, менеджер по снабжению Маргарита Савельева — 3 года и 3 месяца условно.

Судом установлено: за откат исполнителям «не создавали препятствий» и оказывали «содействие в заключении новых договоров». Таким способом предприятие ОПК через цепочку перекупщиков получало магниты и подшипники из Китая.

Напомним, дело рассмотрено в особом порядке, в прениях гособвинитель Степан Спиридонов просил о наказании от 3 до 6,5 года лишения свободы условно, а подсудимые каялись.

