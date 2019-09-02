Гидрометцентр РТ прогнозирует потепление в республике на этой неделе

Синоптики Татарстана прогнозируют потепление в республике до +22°С.

По данным специалистов Гидрометцентра, республика находится под влиянием северо-западного антициклона, сформированного в холодном воздухе полярных широт.

Однако в среду и четверг, 4 и 5 сентября, воздух прогреется до +15..+21°С, температура воздуха ночью составит от +4°С +10°С. Небольшие осадки возможны только днем 5 сентября, говорится в сообщении ведомства.

Выходные в республике будут еще теплее. 6 и 7 сентября ночью ожидается +7..+12°С, а днем температура повысится до +22°С.

Ранее сообщалось, что ВМО спрогнозировала осенью температуру на отдельных участках планеты выше обычных показателей сентября, октября и ноября.

