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Температура воздуха в мире осенью может превысить норму

14:04, 02.09.2019
Температура воздуха в мире осенью может превысить норму
Фото: pxhere.com

Всемирная метеорологическая организация спрогнозировала осенью температуру на отдельных участках планеты выше обычных показателей сентября, октября и ноября.

«Средняя температура на поверхности моря и суши на большой части планеты прогнозируется выше нормы для сентября — ноября, несмотря на отсутствие полноценного явления Эль-Ниньо», — цитирует ТАСС заявление ВМО.

Специалисты считают, что это связано с тем, что 90% энергии, не пропускаемой парниковыми газами, скапливается в Мировом океане.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в европейской части России ожидается бабье лето в сентябре.

АналитикаОбщество
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