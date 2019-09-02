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СМИ: Игбун сегодня покинет «Уфу», но останется в России

14:08, 02.09.2019
СМИ: Игбун сегодня покинет «Уфу», но останется в России
Фото: vk.com/ufafc

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун покинет клуб в последний день трансферного окна в России.

На игрока претендует сразу два московских клуба. ЦСКА намерен выкупить игрока, если сорвется сделка с чешской «Млады Болеслав» по форварду Николаю Комличенко. «Динамо» предлагает «Уфе» за Игбуна аренду с правом выкупа.

Сам нигериец хочет остаться в России, но при этом уже решил покинуть «Уфу». Также ранее отмечалось об интересе к Игбуну со стороны тульского «Арсенала».

Напомним, что сегодня последний день летнего трансферного окна, когда российские и европейские клубы могут провести сделки о купли-продажи футболистов.

СпортФутболОбщество Башкортостан
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