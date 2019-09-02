Жительница Казани перевела мошенникам 280 тысяч рублей

С заявлением по факту мошенничества в отдел полиции «Гагаринский» обратилась 48-летняя жительница Казани. В результате мошеннических действий потерпевшая лишилась 280 тысяч рублей.

Как рассказала полицейским женщина, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка, мужчина сказал, что с ее банковской карты якобы произошло незаконное списание денежных средств. Чтобы предотвратить повторное списание, злоумышленник предложил женщине перевести оставшиеся сбережения на неизвестный банковский счет. Женщина последовала совету мошенника и лишилась своих «кровных».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает официальный портал управления МВД по Казани. Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, по результатам исследования «Лаборатории Касперского», треть жителей России сталкивалась с телефонным мошенничеством, но мало кто обратился в правоохранительные органы.